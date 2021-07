Davide Basolo, chi è il tentatore di Temptation Island 2021: età, lavoro, Uomini e Donne, Instagram, Alchimista

Tutto pronto per il viaggio nei sentimenti più atteso e seguito dell’estate: Temptation Island sta per tornare su Canale 5, con sei coppie pronte a mettere duramente alla prova il loro amore. Tra gelosie, mancanze e tentatori e tentatrici pronti a far vacillare le relazioni, anche quelle che sembrano più stabili e forti. Ma conosciamo meglio Davide Basolo, uno dei ragazzi single che vivrà con le fidanzate per diverse settimane nel villaggio in Sardegna!

Davide Basolo di Temptation Island 2021: età, lavoro

Davide Basolo ha 27 e vive a La Spezia, dove è nato il 28 settembre del 1993. Nella vita lavora come bar tender e ha frequentato la EBS European bartender school con sedi a Milano e Roma. E’ un volto noto della televisione e chi ha seguito il trono di Giovanna Abate a Uomini e Donne si ricorderà di lui come l’Alchimista. Alla fine del percorso, però, la tronista a lui ha preferito l’altro corteggiatore, Sammy Hassan.

Davide Basolo di Temptation Island: Instagram

Molto seguito su Instagram. Con l’account @davide_basolo vanta 115 mila followers.