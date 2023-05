Davide Dattoli: chi è, età, carriera, laurea, chi è la moglie, libro, foto e Instagram

Davide Dattoli è nato a Brescia il 18 luglio 1991. Ha 32 anni ed è uno degli under 30 più influenti d’Europa secondo la rivista Forbes. È il fondatore e CEO di Talent Garden, la startup che ha rivoluzionato il mondo del co-working e della formazione digitale. Talent Garden è nata nel 2011 come una rete di spazi di lavoro condivisi per freelance, startup e professionisti del digitale. E oggi proprio lui sarà ospite di Serena Bortone per raccontarsi nel salotto di Rai 1.

Cosa sappiamo su Davide Dattoli

La sua azienda, Talent Garden, oggi conta oltre 4500 membri in 12 paesi del mondo e offre anche corsi, eventi e programmi di innovazione per aziende e istituzioni. Davide Dattoli ha iniziato la sua carriera come consulente per la Condenast, ma ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla sua passione per l’editoria e il digitale. Ha frequentato il liceo classico e si è laureato in Economia e Management all’Università Cattolica di Milano.

Il profilo Instagram

Davide Dattoli è molto attivo sui social network, dove condivide le sue esperienze, le sue opinioni e le sue passioni. Ha un profilo Instagram con oltre 40 mila follower, dove pubblica foto dei suoi viaggi, dei suoi eventi, della sua famiglia e dei suoi amici. Tra le sue foto più recenti ci sono quelle del suo matrimonio con Giada Zhang, delle sue vacanze in montagna e delle sue visite alle sedi di Talent Garden in Europa. Davide Dattoli ha anche un profilo Facebook con oltre 20 mila follower, dove posta articoli, video e interviste sul mondo del digitale e dell’innovazione. Tra i suoi post più recenti ci sono quelli sul suo libro, sulla sua partecipazione al Forum Ambrosetti e sulla sua opinione sull’intelligenza artificiale.

Chi è la moglie Giada Zhang

Il trentaduenne bresciano si è sposato lo scorso 3 dicembre con Giada Zhang, un’imprenditrice nel mondo del food, nata a Pechino nel 1992 e arrivata in Italia all’età di 4 anni. È la fondatrice e CEO di Mulan Group, la prima azienda ad aver portato piatti di gastronomia asiatica made in Italy nella grande distribuzione d’Italia ed Europa. I due si sono conosciuti nel 2019 grazie al lavoro e si sono subito innamorati. Il loro matrimonio è stato una celebrazione della biculturalità: hanno scelto la Reggia di Venaria come location e hanno unito le tradizioni italiane e cinesi, tra danze del dragone, cerimonia del tè e abiti da principessa.

Il libro di Davide Dattoli: “Talent Garden. La mia sfida per il futuro digitale”

Davide Dattoli ha scritto un libro intitolato “Talent Garden. La mia sfida per il futuro digitale”, pubblicato nel 2019 da Mondadori. Nel libro racconta la sua storia personale e professionale, dalla nascita della sua startup alla sua visione sul digitale. Il libro è un mix tra autobiografia, manuale di imprenditoria e manifesto per l’innovazione. L’autore spiega come ha creato Talent Garden partendo da zero, quali sono le sfide che ha affrontato e quali sono i suoi consigli per chi vuole intraprendere una carriera nel digitale. Il libro è anche un invito a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia per creare valore, impatto e cambiamento.