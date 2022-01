Davide Silvestri, chi è il padre: età, carriera, lavoro, fratello

Grande Fratello Vip. E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Daniele Silvestri, conosciamolo meglio!

Davide Silvestri: chi è, età, carriera, vita privata

Davide Silvestri è rinomato soprattuto per essere un attore italiano di 40 anni, nato il 17 maggio 1981 e originario di Quarto Giaro in provincia di Milano. Il pubblico lo conosce soprattutto per aver interpretato Marco Falcon nella soap opera Vivere e anche per aver partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2003. I film che lo hanno poi definitivamente consacrato al mondo della televisione e del grande schermo sono stati Scrivilo sui muri (2007), La fidanzata di papà (2008), ma anche Prima della felicità, Benvenuti a tavola e Don Matteo 9. Davide Silvestri è attivo anche in ambito teatrale, cinematografico e televisivo. Tra le altre cose, una curiosità sulla sua vita, è il fatto che sia anche un produttore di birra.

Davide Silvestri: vita privata

L’attore Davide Silvestri è attualmente fidanzato con una ragazza di nome Alessia, che pare sia estrane al mondo della televisione. A confessarlo è stato lo stesso Davide che si vede con la ragazza da novembre. Anche dentro la casa del Grande Fratello ha parlato proprio di questa relazione. In passato Davide è stato fidanzato con la psicologa Valentina Mangili.

Davide Silvestri: instagram

Il profilo instagram di Davide Silvestri è davvero molto seguito e conta più di 36 mila follower.