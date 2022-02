Daytime Amici 21, anticipazioni 1 febbraio 2022: cosa succede in casetta, riassunto e ultime news

Daytime Amici 21 anticipazioni 1 febbraio 2022, cosa vedremo oggi in tv. Torna l’appuntamento pomeridiano con il programma Amici di Maria de’ Filippi che ogni pomeriggio tiene compagnia a migliaia di spettatori e appassionati. Continua la preparazione degli allievi alle prese con prove sempre più impegnative e classifiche che non sempre rispecchiano le loro aspettative.

Amici 21, cosa è successo nella puntata di ieri

Ieri intanto, nella puntata di lunedì 31 gennaio 2022, c’è stata la nuova gara di ballo (molto discussa) a cui è seguita la classifica. Non tutti l’hanno presa benissimo come si evince dalle reazioni dei ballerini durante il confronto in sala relax. Ma cosa accadrà oggi? Ecco le anticipazioni.

Daytime Amici 21 anticipazioni 1 febbraio 2022

Vediamo cosa c’è in serbo oggi pomeriggio per gli allievi e si ci saranno ancora strascichi su quanto accaduto ieri. L’appuntamento è per oggi pomeriggio come sempre dalle ore 16.10 su Canale 5.

Amici 21: lo speciale del 30 gennaio

Domenica scorsa, lo ricordiamo, ad andare in onda è stato uno speciale, scelta inedita della produzione che, lo ricordiamo, ha dovuto fare i conti con diverse problematiche legate al Covid. Nella puntata, insolita per il programma, alcuni dei ragazzi hanno dato voce ai loro pensieri, ripercorrendo il loro percorso nel talent show.

Questo appuntamento ha avuto uno share pari al 15%, inferiori a quello delle puntate standard, ma non male per “una prima volta”. A catalizzare l’attenzione è stata la confessione amorosa di Carola, una delle allieve che ha rivelato di come “sarebbe stato più facile ammettere che mi stavo innamorando di lui, ma non l’ho confessato né a lui né a me stessa”.

Il famoso lui sarebbe Luigi, un altro dei ragazzi della scuola. Molti speravano nella nascita di una nuova coppia, ma Luigi si è tirato indietro, rompendo ogni speranza. “Quando ho capito che non ero ricambiata il distacco è stato fondamentale. Mi dispiace che le cose siano cambiate, anche perché gli voglio un bene immenso”, questo il commento della giovane. Ora tutti gli occhi sono puntati su Luigi: il pubblico aspetta trepidante il suo punto di vista sul loro rapporto.