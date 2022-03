Daytime Amici 21, anticipazioni 31 marzo 2022: Lorella Cuccarini contro Wyse

Va in onda oggi, 31 marzo, un nuovo appuntamento con il Daytime di Amici 21. Nella puntata di oggi vedremo come i ragazzi si stanno preparando per il serale di sabato 2 aprile.

Guanto di sfida “sexy” tra Alex e Luigi

Vedremo il cantante Alex Wyse, della squadra Cuccarini-Todaro, convocato dalla sua prof per preparare il guanto di sfida performer contro Luigi, della squadra Zerbi-Celentano. I due cantanti si affronteranno sulle note di “Sex Bomb”. La Cuccarini ha già in mente un look molto particolare per Alex, adatto al tema della canzone, e chiede al suo allievo di essere più provocante e di lasciarsi andare.

“Alex, mettiamoci in testa una cosa: ci dobbiamo divertire! Io vorrei osare a fare una roba che tu so mi dirai di no – aggiunge Lorella – tu sei un bellissimo ragazzo, pensaci! Ho pensato a un look esclusivo per questo guanto. Alex devi sorridere di più. Promettimi che ci pensi alle cose che ti ho detto. Tu non ce l’hai per carattere – conclude la Cuccarini – però qui dobbiamo crescere”.

I guanti di ballo

Anche il maestro Todaro prepara i suoi allievi per i guanti di sfida. Il prof si confronta con Nunzio e Serena e insieme decidono di accettare la sfida del il passo a due. Il guanto di sfida di Serena, invece, è accettato ma la coreografia verrà parzialmente modificata. Todaro inoltre chiederà che anche Carola, la ballerina della squadra Zerbi-Celentano, metta la mezza punta.

Dopo il guanto della scorsa settimana il Ballerino Nunzio, allievo di Todaro, mostra alla maestra Celentano un tutorial sui passi del Jive. Da lì si apre un siparietto davvero divertente e simpatico.

Nuovo inedito per Luigi

Rudy Zerbi convoca Luigi in sala e gli affida un nuovo inedito, intitolato “Tienimi Stanotte”. Luigi dovrà ri-arrangiare il brano, scrivere le barre e produrlo insieme a Gabriele Cannarozzo, noto produttore discografico italiano. Luigi è entusiasta e inizia subito a lavorare sul pezzo. Anche quando rientra in casetta è emozionatissimo e racconta subito agli altri ragazzi del compito che gli è stato affidato sentendosi molto onorato.

Dopo tanto lavoro e impegno, finalmente Luigi canterà il suo nuovo inedito in studio.