Daytime GF Vip, anticipazioni e riassunto pomeridiano 2 febbraio 2022: Delia Duran getta l’anello di matrimonio

Continua a far parlare di sé ed è un vero ‘tornado’ Delia Duran, la moglie di Alex Belli ora concorrente e candidata alla finale del Grande Fratello Vip. Dopo che il marito ha deciso di uscire con lei prima di Natale per ‘recuperare il matrimonio’, la bella venezuelana ha pensato bene di mettersi in gioco. E quale modo migliore se non ritornare nella casa più spiata d’Italia? Così da settimane, ormai, non si fa altro che parlare del suo amore libero, della chimica artistica, del suo rapporto sempre più traballante con l’attore. Ma è tutto vero o è una strategia? Se lo chiedono in tanti, sia il pubblico sia i concorrenti del reality, che sono stanchi di questi tira e molla e cambiamenti improvvisi.

GF VIP Daytime 2 febbraio 2022: ultime news su Delia Duran, cosa vedremo

Il GF VIP ritornerà in prima serata lunedì 7 febbraio, salta la puntata di venerdì, ma il pubblico potrà seguire in ogni caso i vipponi o in diretta h24 su Mediaset Extra o nelle fasce pomeridiane in onda su Canale 5. E oggi, molto probabilmente, la protagonista sarà ancora una volta Delia Duran, che dopo aver ascoltato la lettera che Soleil ha scritto a suo marito Alex è sempre più convinta a stare sola. Si toglierà l’anello di matrimonio e si dichiarerà libera perché stanca di tutta questa situazione. Ma sarà davvero così o è solo un’altra strategia per far parlare di sé?

GF VIP: chi è il preferito tra Delia, Katia, Manila e Davide?

Sono quattro i concorrenti al televoto e ora il pubblico dovrà votare per decidere il primo finalista. Hanno questa bellissima opportunità Delia Duran, una delle più chiacchierate della casa, Davide Silvestri, che ha fatto divertire tutto, Manila Nazzaro, sicuramente una delle donne più forti di questa edizione e Katia Ricciarelli, che non si è mai tirata indietro e si è messa in gioco con tutti. Chi di loro sarà il primo finalista? Stando ai primi sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita resta Delia con il 44.84%, seguita da Davide Silvestri con il 40.25%. A seguire Manila Nazzaro con il 10.16% e Katia Ricciarelli in ultima posizione con il 4.76%. Saranno percentuali confermate? O tutto continuerà a cambiare nel corso dei giorni? Lo scopriremo lunedì 7 febbraio, in prima serata su Canale 5!