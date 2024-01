Dazn gratis, quale sarà il primo match gratuito visibile in modalità free: come funziona

Svolta gratis per Dazn: dalle prossime settimane alcune importanti sfide sportive, tra cui il calcio, verranno erogate gratuitamente.

Svolta epocale per Dazn, che annuncia una modalità in chiaro e gratuita per i propri telespettatori. Dopo numerose problematiche emerse con l’utilizzo della piattaforma sportiva di streaming per gli eventi sportivi in diretta (calcio, basket, motori, UFC, etc), il famoso gigante dello sport in Italia avrebbe deciso di rilanciare una proposta volta a riconquistare i propri telespettatori e magari arrivare a nuovi utenti.

La svolta di Dazn gratis

L’annuncio della svolta gratuita era nell’aria già da parecchi mesi, considerato anche il vasto dibattito sui diritti televisivi e la possibilità di mandare delle partite calcistiche importanti in chiaro. Uno scenario televisivo che avrebbe portato Dazn a valutare una nuova opzione di mercato, anche per farsi perdonare quegli abbonamenti mensili che hanno bug nelle cifre (addirittura conti da 500 e passa euro) o collegamenti non proprio entusiasmanti.

Un’iniziativa per rispondere al calo degli abbonati

Nonostante la piattaforma abbia aperto una guerra dalla valenza storica contro le piattaforme “pirata” che trasmettono le partite calcistiche (Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e le coppe europee), un contraccolpo ha dovuto incassare Dazn sul piano degli abbonamenti: sempre meno utenti hanno deciso di abbonarsi alla piattaforma, visti anche i continui bug sulle dirette della Serie A e quindi durante le partite della squadra del cuore.

La prima partita gratis su Dazn

La prima partita gratis che verrà trasmessa sulla piattaforma di Dazn ci porta in Inghilterra. Per l’occasione verrà trasmessa in chiaro la sfida Tottenham-Manchester City del 26 gennaio 2024 alle ore 21, valevole per quarto turno di FA Cup. L’opzione gratuita entra a gamba tesa nell’olimpo del calcio, trasmettendo due delle migliori formazioni del campionato inglese, mettendo in campo i ragazzi di Pep Guardiola e la squadra del portiere, rivelazione in Premier League, Guglielmo Vicario.

Il pacchetto gratis di Dazn

Un nuovo pacchetto completamente gratuito quello pensato dalla piattaforma streaming di Dazn, che consentirà al pubblico amante dello sport di vedere alcuni appuntamenti “premium” completamente a gratis. L’iniziativa che avrà portata mondiale e non sarà quindi riservata solo all’Italia, permetterà agli utenti di gustarsi dei prodotti sportivi di grande qualità in diretta o in modalità on-demand.

Cosa verrà trasmesso sulla modalità gratuita di Dazn

Oltre a proporre alcune sfide di prestigio sportivo a livello mondiale, la modalità gratuita di Dazn promuoverà anche la diretta del calcio femminile a livello nazionale ed europeo. Verrà trasmessa la Serie A italiana femminile, oltre poi alle diverse partite legate al torneo del prestigiosissimo Uefa Women’s Champions League, che sta avvicinando sempre più appassionati a questa tipologia di calcio.

Come vedere le partite su Dazn gratuito

Anche se non iscritti alla piattaforma di Dazn, basterà cliccare sui contenuti gratuiti del sito. I contenuti li troverete al link dazn.com/home . Una volta cliccato sull’evento gratuito, basterà registrarsi al sito inserendo la propria email, il proprio nome e poi il cognome.