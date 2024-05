Dazn, spiacevole notizia in arrivo: il costo dell’abbonamento condivisibile aumenta di prezzo | I nuovi piani

Previsti aumenti sul pacchetto condivisibile dagli utenti. Ecco come cambierà lo streaming per la prossima stagione calcistica.

Per chi “condivide” un abbonamento Dazn, potrebbero esserci delle brutte notizie in arrivo. Guardare in streaming la Serie A nella stagione 2024-2025 vi verrà a costare molto di più e la piattaforma di streaming ha già annunciato un rincaro dei prezzi sugli abbonamenti. Ecco di quanto saranno gli aumenti.

Di quanto aumenterà il costo di Dazn?

Per vedere la serie A 2024-2025 sarà necessario rimettere mano al portafogli, con dei sensibili aumenti per tutte e tre le tipologie di abbonamento. La piattaforma ovviamente procederà a informare gli utenti tramite alert, ma il rovescio della medaglia è che questa decisione possa portare a un incremento della pirateria.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Per il piano Standard e Start non saranno registrati significativi cambiamenti, al contrario del piano Plus.

Come cambierà il Piano Dazn Plus?

Il Piano DAZN PLUS è sottoscrivibile infatti a partire da 59,99 € al mese, e consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso).

Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all’App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Con il piano annuale con pagamento dilazionato, con permanenza minima di 12 mesi, fino a ora si pagava di mese in mese con 12 rate da €59,99 al mese. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, pagherai però 599 € all’anno, pari a 49,91 € al mese. Chi si assicurerà perciò il contratto per 12 mesi non pagherà più 539 euro in un colpo solo, bensì 599 euro. Di fatto si tratta di una tariffazione di 50 euro, circa, al mese (circa 5 euro extra ogni 30 giorni).

Come faccio ad attivare il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità?

Per attivare il piano annuale a rate dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale – pagamento dilazionato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale con pagamento dilazionato non è disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Amazon.

Come faccio ad attivare il piano mensile?

Per attivare il piano mensile dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Mensile” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal.