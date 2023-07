Delitti in paradiso, anticipazioni puntata mercoledì 26 luglio 2023: trama episodi

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata della serie tv Delitti in Paradiso! L’appuntamento è fissato per questa sera, mercoledì 26 luglio a partire dalle 21.20 su Rai 2 e i colpi di scena non mancheranno! Arrivato alla sua dodicesima stagione, la puntata che andrà in onda è composta da un duplice episodio, la cui peculiarità è quella di “mixare” una vicenda nuova con una dell’undicesima stagione. Insomma, anche i più nostalgici saranno accontentati e la puntata si prospetta davvero imperdibile. Ma cosa vedremo il prossimo mercoledì?

Le anticipazioni di Delitti in Paradiso, puntata del 26 luglio 2023

Al via la nuova puntata della serie tv crime Delitti in Paradiso che, lo ricordiamo, è prevista oggi, mercoledì 26 luglio alle ore 21.20 su Rai 2. Come di consueto sono due gli episodi pronti a tenere compagnia ai telespettatori nel corso di queste calde giornate estive. Il primo si intitola: “Un omicidio annunciato” e nel corso della narrazione, Neville riceve una busta contenente una lettera con su scritto “Oggi verrà commesso un omicidio”. Poco dopo, in mare, viene trovato il corpo di Jake Dalton. L’uomo si era trasferito sull’isola alcuni anni prima con la moglie Rose e gestiva un servizio di taxi-boat.

A seguire, invece, un vecchio episodio e nella fattispecie, il numero sei della stagione 11, dal titolo: “Sensi di colpa”. Al centro della vicenda tre persone morte ed una in pericolo di vita, tutte a breve distanza di tempo tra di loro. I tre casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua, ma che cosa unisce le tre vittime? Insomma, alla luce di quanto detto è chiaro che i colpi di scena, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso non mancheranno. Ora, per scoprire cosa accadrà non resta altro che pazientare ancora un po’ e sintonizzarsi poi puntuali su Rai 2, le emozioni sono garantite.