Demi Lovato preoccupa i fan: ‘Sono malata, questo è il mio ultimo tour’

Sta facendo preoccupare (e non poco) i suoi fan Demi Lovato, la cantante che sui social ha pubblicato diverse storie (poi rimosse) in cui diceva di essere malata. E di non farcela ad alzarsi dal letto.

Cos’è successo a Demi Lovato

Demi Lovato sui social ha scritto: “Sono così malata. Non riesco ad alzarmi dal letto”. Poche dichiarazioni, che sono bastate ai suoi fan, che la seguono da anni, per preoccuparsi. La cantante, tra l’altro, ha annunciato che questo tour ‘Holy Fvck’ sarà l’ultimo della sua carriera. E poi si è rivolta proprio a chi la sostiene: “Avrò bisogno del vostro aiuto. Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce”.

Il post, poi, è stato eliminato da Instagram, ma la preoccupazione dei fan resta. Al momento non è chiaro cosa abbia la cantante, ma è certo che il tour mondiale la vedrà impegnata fino al prossimo 6 novembre, quando ci sarà l’ultima tappa in Texas, al Toyota Music Factory di Irving.