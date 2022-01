Denis di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Matteo

Siamo pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Insieme agli immancabili commentatori Tina e Gianni, siamo pronti a vedere le storie d’amore di dame e cavalieri più o meno giovani, approdati sul programma per trovare l’amore. Matteo Ranieri è stato un corteggiatore di Sophie, ma dopo che la loro relazione è finita è tornato come Tronista. Per la prima volta ha conosciuto una ragazza al buio, senza neanche averla vista in redazione: Denis. Ma conosciamola meglio!

Denis di Uomini e Donne: chi è

Denis è una bellissima ragazza con i capelli corvini e occhi chiari verdi, ha 29 anni e nell’ultimo periodo ha vissuto in Australia. Si è trasferita perché aveva bisogno di cambiare aria: qui in Italia aveva problemi in famiglia, ha anche affrontato una malattia e perciò aveva bisogno di qualcosa che le desse nuovi stimoli e la facesse andare avanti. In Australia pensava di aver trovato l’amore con un ragazzo del luogo, ma non è stato così, infatti è stata tradita. Sostiene che, forse, ancora non sa cosa vuole dalla vita ma dall’ultimo periodo ha capito cosa non vuole: qualcuno che le manchi di rispetto e le faccia venire l’ansia. La ragazza, infatti, nell’ultimo anno è mezzo ha anche sofferto molto di ansia, che ha dovuto affrontare da sola in quanto in Australia era sola. E’ uscita con Matteo “al buio” in quanto il bel tronista non l’aveva vista neanche in redazione. Afferma che Matteo è un “belloccio” e ha gli “occhi buoni”: questo è l’elemento che le piace di più, perché si sente al sicuro.