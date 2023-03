Denny Mendez, chi è il marito dell’ex Miss Italia: età, lavoro, figli e vita privata

Denny Mendez è l’ex Miss Italia 1996 divenuta famosa per essere stata la prima ‘reginetta’ non italiana. Originaria di Santo Domingo ha intrapreso la carriera di modella e attrice recitando in vari film. Si è dedicata anche alla televisione, con soap e programmi tv, al doppiaggio, e, non ultimo al teatro. Insomma, una vita professionale sicuramente brillante: ma che dire della sua sfera sentimentale? Sapevate che l’ex Miss Italia è stata sposata? Cosa sappiamo sull’ex marito? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Chi è Oscar Generale l’ex marito di Denny Mendez, la figlia

Gli esordi della carriera di Denny Mendez, il suo vero nome è Denny Andreina Mendez del la Rosa, risalgono a quando era adolescente dopo il suo trasferimento in Italia. Alle sfilate, le prime, segue poi il salto con la vittoria a Miss Italia nel 1996 mentre l’anno successivo si classifica quarta a Miss Universo. Arrivano quindi i contratti con la Tv, la troviamo ad esempio nella soap Un Posto al sole, e al cinema con The Fanatic, Diversamente, Ocean’s Twelve. Ma che dire della sua vita privata? La modella e attrice ha condiviso una lunga storia d’amore con il produttore Oscar Generale e la coppia ha avuto anche nel 2016 una bellissima bimba di nome India Nayara, nata a Los Angeles. Ma tra i due, purtroppo, l’amore è oggi terminato. Lo scorso anno, dopo circa dieci anni di relazione, la coppia ha deciso infatti di separarsi. “Come tutte le favole hanno un inizio e una fine”, ha scritto Oscar Generale su Facebook nell’annunciare la separazione dalla modella.

La nascita della figlia India Nayara del produttore Oscar Generale e dell’ex Miss Italia Denny Mendez

Alla nascita della loro figlia l’ex marito di Denny Mendez aveva dichiarato: