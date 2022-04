Desiree, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne: età, vita privata

Tutto pronto per l’appuntamento con il dating show più seguito di sempre. Come di consueto Uomini e Donne va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14.45, alla conduzione Maria De Filippi che sempre regala emozioni.

In studio oggi le corteggiatrici non sono mancate. Infatti per Alessandro sono scese tre nuove ragazze ma lui ha deciso di tenerne solamente una: Desiree, conosciamola meglio!

Chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro

La ragazza che oggi è scesa per Alessandro si chiama Desiree ed è originaria di Anagni. La donna è mamma di una ragazzina di 12 anni di nome Giulia e lavora per un’impresa di pulizie. Impegno quest’ultimo che va avanti da otto anni e che, come ha detto in studio, le permette di gestire al meglio gli impegni con la figlia. Come dicevano Alessandro ha deciso di approfondire la sua conoscenza e di ballare con la bella Desiree. Come andranno le cose tra di loro?