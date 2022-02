Detto Fatto, anticipazioni 14-18 febbraio 2022: ospiti, tutorial, ricette e oroscopo

Inizia una nuova settimana e questo significa che su Rai 2 andranno in onda, a partire dalle 15.15, nuove e imperdibili puntate di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero in compagnia di Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpolo Gambi. Ma cosa succederà in questi giorni? Quali saranno i tutorial e gli ospiti? Scopriamolo insieme!

Detto Fatto, anticipazioni 14-18 febbraio 2022: i tutorial di San Valentino

Si comincia oggi, lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, con la tavola apparecchiata in modo romantico da Giovanna Civitillo nella rubrica ‘Giovanna Tuttofare’, sotto l’occhio dell’esperto di bon ton Nicola Santini. Ma non solo. Alla festa degli innamorati sarà dedicata anche la ricetta del dolce proposta da Francesco Saccomandi e tornano in studio gli avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, al servizio dei telespettatori, e l’architetto Diego Thomas con i consigli per la casa. E ancora, l’esperta di fai da te, Ivana Magri, sarà l’sopite della rubrica di moda di Carla Gozzi ‘Over the top’, mentre per ‘Detto fatto Parade’, ci saranno Mariolina Simone e la psicologa e sessuologa Marinella Cozzolino.

Detto Fatto: tutte le anticipazioni da martedì 15 a venerdì 18 febbraio 2022

Martedì 15 febbraio in studio ci saranno la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, la beauty expert Elisa Rampi e in cucina Beniamino Baleotti. Tornerà Diana De Marsanich con il suo quiz green, mentre ospiti della rubrica saranno Elena Barolo, Michele Vanossi e la psicologa e sessuologa Marinella Cozzolino. Mercoledì 16 febbraio, come si legge nel comunicato della Rai, ci saranno la stilista delle spose Pinella Passaro, che aiuterà la sua ospite a trovare l’abito dei suoi sogni, l’hair stylist Salvo Filetti e l’esperto di cucina romana Ruben Bondì. Per “Detto Fatto Risponde” farà il suo esordio il farmacista dottor Federico Gatto, a disposizione dei telespettatori del programma. Ospiti della rubrica “W la Rai”, dedicata ai personaggi rivelazione, saranno Gianna Tani e Matilde Brandi.

Detto Fatto: tutorial di giovedì 17 e venerdì 18 febbraio 2022, gli ospiti

E ancora, giovedì 17 febbraio Giorgia Rossi sarà l’ospite della rubrica di Nenella Impiglia dedicata alle scarpe. Presenti, inoltre, le regine del pulito, Titty e Flavia, l’etoile Oriella Dorella per il tutorial di fitness over, e il panificatore Manuel Saraceno. La rubrica “Discostar” è dedicata alla Regina Elisabetta II. Ne parlano Cristina Penco, Laura Pranzetti Lombardini, le Principesse Maria Pia e Giacinta Ruspoli e Antonella Ferrari, che sarà poi protagonista, insieme a Gianpaolo Gambi, di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente in puntata anche l’esperto meteo Massimo Martinelli. La settimana, quindi, si concluderà il 18 febbraio con Pino Strabioli, che sarà il protagonista dell’intervista “Dire, fare e…”. Tornerà l’appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per fashion designer emergenti con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Saranno presenti, poi, l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”, Cettina Latella, che proporrà una ricetta della tradizione meridionale, e Mauro Perfetti con il suo oroscopo. Tra gli ospiti di “W la Rai”, in cui si parlerà di programmi dagli ascolti record, ci sarà Silvia Motta.