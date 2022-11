Diana Del Bufalo, chi è il fidanzato Benjamin: età, lavoro, di dov’è, foto e Instagram

Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Da Noi a Ruota Libera, condotto come sempre a partire dalle 17 da Francesca Fialdini. Numerosi anche questa domenica pomeriggio gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche l’attrice Diana Del Bufalo. Nota al grande pubblico, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Benjamin Walsh?

Diana del Bufalo, gli amori

Prima di conoscere Benjamin, Diana Del Bufalo ha avuto una relazione prima con Paolo Ruffini e poi con Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Se con il primo l’amore è andato avanti per 4 lunghi anni, con Tavassi invece la storia è stata decisamente più breve.

Chi è Benjamin Walsh

Messo da parte il passato, la giovane attrice è adesso felicemente in coppia con l’australiano Benjamin Walsh. L’uomo attualmente vive a Los Angeles e professionalmente è un direttore creativo e un fotografo professionista. Secondo quanto si apprende, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nella Capitale. In particolare, i due si sarebbero conosciuti a settembre quando l’uomo si trovava a Roma per lavoro.

Le prime indiscrezioni sull’amore tra Diana e Benjamin

Durante una diretta Instagram con l’amica Emma De Longis, l’attrice di sarebbe fatto scappare qualche dettaglio circa il fidanzato. ‘È inglese’ avrebbe detto, per poi aggiungere: ‘Ma perché non lo avevate capito che ero fidanzata? Pensavo che lo aveste capito’.

Maggiori informazioni su Benjamin Walsh arrivano da Veryinutilpeople: ‘Lui è australiano ed è un fotografo professionista e direttore creativo, lavora a Los Angeles. Tra il 10 e il 14 settembre il ragazzo si trovava a Roma, probabilmente in questa occasione ha conosciuto Diana. Poi il 30 settembre eccolo ancora in Italia, a Venezia e qualche settimana dopo compare sul suo profilo Instagram un video ricordo del Bel Paese in cui si vede anche un letto matrimoniale disfatto’.

Instagram

Benjamin Walsh ha un profilo Instagram che vanta oltre 2mila follower, complice la sua professione, gli scatti da lui condivisi sono davvero suggestivi!

https://instagram.com/ben.from.oz?igshid=YmMyMTA2M2Y=