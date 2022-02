Diavoli 2, quando esce, anticipazioni e trama della seconda stagione della serie in uscita su Sky Atlantic e NOW

Diavolo 2: ecco tutti i dettagli sulla seconda attesissima stagione di Diavoli. L’attesa è stata lunga, l’ultimo appuntamento era stato il 15 maggio 2020, quando Sky aveva pubblicato il primo trailer in cui svelava, in parte, qualche piccola informazioni sugli 8 episodi inediti. Ma quando arriverà l’attesa seconda stagione? Si parla di aprile, purtroppo non c’è una data più precisa. Il canale sarà Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Diavoli 2: tutte le novità!

Ancora una volta si seguiranno le avventure dei due protagonisti, i cui volti appartengono a Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Basato sempre sul romanzo di Guido Maria Brera: “I diavoli”, il cast si arricchirà con volti nuovi. Abbiamo quindi Li Jun Li che interpreterà Wu Zhi, una nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente sarà board Cheng Liwei, mentre Clara Rosager vestirà i panni di Nadya Wojcik, la nuova pupilla di Dominic Morgan. Scopriamo, ora, la trama della nuova stagione!

Trama

Sono passati 4 anni da quando Massimo Ruggero ha impedito il piano di Dominic Morgan contro l’euro. Il prezzo che ha pagato è stato alto, tuttavia ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Ma qui si scontra con il boad, che lo mette sempre più in discussione: Massimo, infatti, vuole intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Fortunatamente Dominic Morgan, suo vecchio mentore, si presenta proprio per metterlo sull’avviso: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per attuare una silenziosa guerra fra Cina e USA al fine di ottenere il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Sarà necessaria un’alleanza tra Massimo e Dominic per lottare parte giusta. A chi Massimo deve credere? La risposta a questa domanda, porterà il personaggio interpretato da Alessandro Borghi fino al 2020. Durante la pandemia Massimo sarà chiamato a scegliere con chi schierarsi.