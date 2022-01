Diego di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, vita privata, Marika e Jessica

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra i partecipanti del parterre maschile anche Diego, ma conosciamolo meglio!

Diego di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Marika e Jessica

Diego è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne. Stando all’accento, sembrerebbe essere romano, ma abbiamo pochissime informazioni su di lui. E’ un bell’uomo, ha gli occhi azzurri e pare abbia stregato Marika, ex fiamma di Armando. Prima di lei, però, sarebbe uscito con Jessica, una ragazza sarda che in passato aveva corteggiato Marcello, cavaliere che ha poi abbandonato il programma. Tra i due le cose non sono andate bene e ora Diego sta frequentando Marika, la bella palermitana. Sarà la volta buona o sono lì solo per visibilità come sostengono in molti?