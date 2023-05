Diletta Leotta, quando partorisce e come si chiamerà la figlia? Ultime news sulla conduttrice incinta

La modella e presentatrice sportiva Diletta Leotta è al centro del gossip perché è incinta del suo amato fidanzato Loris Karius! La giovane coppia è innamoratissima e i genitori non vedono l’ora di conoscere la loro prima figlia. Le domande sono tante: quando partorirà? Hanno già scelto il nome? Oggi la presentatrice sarà ospite a Verissimo e racconterà alcuni dettagli a Silvia Toffanin, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo in anteprima sulla sua gravidanza!

Ultime news sulla gravidanza di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha annunciato la sua gravidanza con grande sorpresa di tutti e tutte le sue fan. Dopo la lunga storia con Can Yaman, ha conosciuto Loris Karius, il portiere del Newcastle che le ha fatto perdere la testa. I due si sono innamorati subito e hanno annunciato il fidanzamento dopo pochissimo: ad ottobre 2022. Pare che la conduttrice sia rimasta incinta quasi subito e ha annunciato il lieto evento con grande emozione.

Quando partorisce la conduttrice?

Diletta Leotta sarà ospite di Verissimo e racconterà alcuni dettagli sulla sua gravidanza ai microfoni di Silvia Toffanin perché la curiosità di tutti è davvero tanta. Quando partorirà? Non ha annunciato la data (prevista) esatta, ma al momento è al quarto mese di gravidanza. Per cui, facendo un rapido calcolo, dovrebbe partorire tra settembre e ottobre 2023. Non ha ancora reso noto dove e in quale ospedale partorirà per una questione di sicurezza e privacy. Secondo alcune voci, potrebbe affidarsi alla stessa clinica privata in cui ha partorito Chiara Ferragni.

Ecco come si chiamerà la figlia

Un’altra delle domande più gettonate riguarda proprio il nome della futura nascitura: come si chiamerà? Sono state aperte già le scommesse e i totonomi, ma per adesso non c’è nessuna certezza. L’ipotesi più probabile, che verrebbe da una soffiata da parte di una persona a loro molto vicina, la piccola si chiamerà Ofelia, in onore della madre di lei.