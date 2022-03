Diletta Leotta sarebbe tornata single. E’ questo il rumors che sta facendo impazzire gli amanti del gossip e che riguarderebbe la fine della storia d’amore tra la showgirl e il modello Giacomo Cavalli. Una liaison romantica peraltro mai ufficializzata (ma confermata da tutti) sulla quale però sarebbero arrivati i titoli di coda.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono lasciati

I due erano stati sorpresi più di una volta in atteggiamenti intimi. Ora però, come riportato dal settimanale Dive a Donna, il loro rapporto si sarebbe interrotto. Di loro ricordiamo lo scoop, lanciato in quell’occasione da “Chi“, del capodanno trascorso insieme a St. Moritz. A far conoscere due erano state alcune amicizie in comune con la scintilla scattata poi a Ibiza.

Chi è Diletta Leotta Attuale (e notissimo!) volto di Dazn la showgirl è nata a Catania il 16 agosto del 1991. Figlia di Rori, avvocato civilista e di Ofelia Castorina. All’età di 15 anni la Leotta ha iniziato a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo il diploma, nel 2015, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma.