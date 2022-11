Disperatamente Mamma, cosa sta succedendo con l’ex Paolo Paone: figli e ultime news. Bufera su Twitter

C’è un caso che nelle ultime ore sta letteralmente infiammando il web. Parliamo della vicenda di Disperatamente Mamma, un nome che, ai più avvezzi del mondo social-Instagram in merito all’argomento mamme, figli e così via sarà ben noto ma per chi invece non ne ha sentito parlare possiamo dire intanto che si tratta di un profilo seguito, anzi seguitissimo in rete. Ora però Julia Elle, ovvero il nome e il volto dietro alla pagina, è stata travolta da una bufera e dalle polemiche.

Il caso di Disperatamente Mamma

L’autrice della pagina è una seguitissima influencer che ha pubblicato anche diversi libri sull’educazione e la crescita dei figli in totale solitudine dopo l’abbandono del suo ex compagno Paolo Paone. Un uomo che compare tuttavia nei suoi video tanto che l’influencer aveva sempre dichiarato di essere rimasta in ottimi rapporti con il papà dei bambini. In mezzo però, si scopre oggi, le accuse di presunte violenze nei suoi confronti (l’influencer aveva sempre raccontato di aver subito delle violenze senza specificare però chi fosse questa persona) dichiarando di essersi rivolta ad un centro che aiuta le donne in difficoltà.

I figli di Julia Elle

Ma facciamo un passo indietro. Per completezza di informazioni precisiamo, per chi non lo sapesse, che la donna oggi ha in tutto tre figli: Chloe e Chris, figli per l’appunto dell’ex compagno Paolo Paone, e Chiara, avuta insieme all’attuale compagno Riccardo Macario con cui si è sposata nel 2021. Per quanto riguarda Chris l’influencer ha sempre raccontato di essere rimasta incinta dopo una notte passata insieme (dopo la rottura) con Paolo Paone. Ma la verità, a quanto pare, sarebbe un’altra.

Cosa ha detto Paolo Paone l’ex di Julia Elle

E veniamo alla bufera esplosa sui social e in particolare su Twitter sul caso di Julia Elle. L’ex compagno infatti ha dichiarato:

“Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono il suo padre biologico. Mi vedo costretto a questa precisazione perché stanco e fiaccato da anni di commenti che mi accusano di non essere un buon padre per Chris”.

Di seguito il post completo con le sue parole:

Disperatamente mamma, chi è il padre di Chris?

Alla luce di queste rivelazioni chi è allora il padre biologico di Chris? Stando ad alcune indiscrezioni, tutte da verificare, il papà potrebbe essere un personaggio famoso e peraltro con famiglia al seguito. Ma questa resta soltanto un’ipotesi (rilanciata da Very Inutile People) mentre nel dibattito si sono aggiunte le dichiarazioni – a colpi di Instagram Stories e riportate sempre dalla pagina di gossip poc’anzi citata – sia di Disperatamente Mamma che, tra gli altri, anche della sorella di Paolo Paone e dell’attuale compagna.

Le trovate tutte qui: