Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 17 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming

Nuovo e imperdibile appuntamento con Doc nelle tue mani, la serie tv di Rai 1 giunta alla sua seconda stagione e che sta riscuotendo, ormai da settimane, un enorme successo tra i telespettatori. La fiction, che è tratta da una storia vera raccontata nel libro ‘Meno dodici’, vede tra i protagonisti Luca Argentero, nei panni del Dottor Andrea Fanti. Ma cosa succederà stasera, giovedì 17 febbraio? Scopriamolo insieme!

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 17 febbraio 2022: trama episodi di stasera in tv

Nel primo episodio dal titolo ‘Streghe’, per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi che l’intero ospedale nutre nei confronti della donna. Intanto, proprio lui viene preso di mira dall’inchiesta e si avvicina ad Agnese. Nel frattempo, Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Fanti e la sua squadra e deve decidere da che parte stare. Gabriel, invece, è pronto a partire, ma qualcosa lo tormenta.

Nel secondo episodio della serata dal titolo ‘Padri’, mentre i medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina si allarga e Andrea deve fare i conti con sé stesso. E’ all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è meglio arrendersi? Riccardo riesce a staccare dal lavoro, porta Alba in gita fuori, ma la vacanza non va secondo i piani. Damiano, invece, torna a Roma per aiutare il padre e sarà Caruso a offrirgli l’aiuto, in cambio di qualcosa.

Doc nelle tue mani 2: quando finisce, repliche e cast

Nel cast di questa seconda stagione: Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. Sono 16 gli episodi di Doc nelle tue mani, suddivisi in 8 puntate: quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, l’ultima andrà in onda giovedì 10 marzo.