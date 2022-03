Doc nelle tue mani 2, anticipazioni penultima puntata 10 marzo 2022: trama episodi, cast, repliche e come finisce

Come ogni giovedì torna l’appuntamento atteso su Rai 1 con Doc nelle tue mani, la fiction di successo giunta alla sua seconda stagione. E quasi al capolinea perché stasera andrà in onda la penultima puntata: Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, riuscirà a diventare il primario del Policlinico Ambrosiano? O si scoprirà tutta la verità sulla morte di Lazzarini?

Gli episodi di stasera di Doc nelle tue mani 2: la trama

Nel primo episodio dal titolo ‘Così lontani, così vicini’, mentre i medici sono impegnati a risolvere il caso di un ragazzo sordocieco, Cecilia fa a Doc un’offerta inaspettata. E questo scatenerà la gelosia di Agnese e di Giulia. Intanto, Riccardo scopre una cosa su Andrea Fanti che lo mette in crisi, mentre Gabriel fa una proposta choc a Elisa e la mette davanti a una scelta difficile. Il ricovero della figlia di Teresa, invece, costringe la donna a ripensare se costruirsi una famiglia sia davvero quello che vuole.

Nel secondo episodio ‘Senza nome’, Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre. Il compagno di lei viene ricoverato in ospedale in preda a una sindrome inspiegabile. Quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente. Intanto, il caso di una giovane paziente con una malattia senza nome spinge Riccardo al suo limite e lo costringe a mettere in discussione la sua stessa vocazione di medico.

Repliche, data della puntata finale

Tutti gli episodi di Doc nelle tue mani sono disponibili in replica sul portale Rai Play. L’ultima puntata, invece, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 17 marzo, sempre in prima serata subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti di Amadeus.