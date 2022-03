Doc nelle tue mani 2, anticipazioni penultima puntata 10 marzo 2022: trama episodi, data ultima puntata

Ha debuttato diverse settimane fa, ma la seconda stagione di Doc nelle tue mani, come si poteva immaginare, sta riscuotendo enorme successo e tra pochissimi giorni la fiction, un medical drama amatissimo e seguitissimo, giungerà al capolinea. Ma come si concluderà la vicenda del DOC, Andrea Fanti? Cosa succederà nei prossimi episodi in onda giovedì 10 marzo?

Doc nelle tue mani 2: gli episodi di giovedì 10 marzo

Cecilia, sempre più in sintonia con DOC, farà un’offerta ad Andrea e questo susciterà non poca gelosia nei confronti di Agnese, l’ex moglie dell’aspirante primario. Ma non solo. Anche Giulia sarà gelosa: cosa succederà? Intanto, Fanti continuerà a inseguire il sogno di tornare a essere primario del Policlinico Ambrosiano, ma Cecilia scoprirà qualcosa di molto compromettente sul suo conto. Ma anche Riccardo scoprirà qualcosa di strano sul medico e andrà in crisi. Intanto, il compagno della mamma di Giulia verrà ricoverato in ospedale e la Giordano dovrà fare i conti con la presenza ‘scomoda’ della donna.

Quando va in onda l’ultima puntata

Sono 16 gli episodi di Doc nelle tue mani, suddivisi in 8 puntate: quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, l’ultima andrà in onda giovedì 17 marzo. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.