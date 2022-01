Doc nelle tue mani 2, anticipazioni prima puntata 13 gennaio 2022: cast, trama episodi, quante puntate sono, replica e streaming

Dopo il successo della scorsa stagione, finalmente sta per tornare Doc nelle tue mani, la fiction tratta da una storia vera e raccontata in ‘Meno dodici’ di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno, con nuove e imperdibili vicessitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato dall’attore Luca Argentero. Cosa succederà nei nuovi episodi? E nella prima puntata in onda stasera, giovedì 13 gennaio 2022? Scopriamolo insieme!

Doc nelle tue mani: cosa è successo nella prima stagione

La fiction è ancora incentrata su Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato ben dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottore ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Nella prima stagione, infatti, Andrea Fanti è tornato a essere il medico empatico, quello che ascolta i pazienti e quello che non è stato pienamente reintegrato nell’organico dell’ospedale. Nella vita privata, invece, è diviso tra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di avere iniziato una relazione.

Doc nelle tue mani 2: trama ed episodi prima puntata 13 gennaio 2022

Nella seconda stagione ritroveremo Andrea Fanti, ignaro come tutti, della pandemia che sta per arrivare, con Milano come epicentro mondiale. Lui e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid, ma senza indugiare sulla fase critica dell’emergenza. L’obiettivo sarà il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia. Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominceranno a prendersi cura dei pazienti che si affidano a loro e che sono in cerca di guarigioni e diagnosi. Ma c’è di più. Dopo l’arresto di Marco Sardoni, il nuovo primario vuole trasformare il reparto di medicina interna in un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Doc coglie le preoccupazioni del nuovo primario, ma cerca di spiegargli che la medicina che persegue rischi di essere disumanizzante. Non solo. Andrea Fanti cercherà di diventare il nuovo primario, ma dovrà anche fare i conti con il senso di colpa per qualcosa che è successo nel momento peggiore dell’emergenza.

Doc nelle tue mani 2: il cast e quante puntate sono

Anche nella seconda stagione, come nella prima, gli episodi saranno 16, due per ogni puntata, che terranno compagnia al pubblico da casa ogni giovedì. Nel cast della fiction, che nel 2020 proprio durante il lockdown, ha ottenuto un notevole successo, ritroviamo: Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Raffaele Esposito, Pierpaolo Sardoni, Alberto Boubakar Malanchino, Silvia Mazzieri, Beatrice Grannò, Elisa Di Eusanio e tanti altri.

Dove vedere le repliche di Doc nelle tue mani

Tutti gli episodi di Doc nelle tue mani, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming sulla piattaforma Rai Play.