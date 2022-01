Doc nelle tue mani 2, anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: trama episodi, cast, repliche, data prossima puntata

Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento fisso di Rai 1 con Doc nelle tue mani, la fiction di successo giunta alla sua seconda e imperdibile stagione. La serie racconta le vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ed è incentrata nel post-pandemia: come è cambiato l’ospedale? Cosa succederà ai protagonisti? Continueranno a nascere amori e gelosie tra le corsie?

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni terza puntata 27 gennaio 2022: gli episodi

Nel primo episodio dal titolo ‘L’Attenzione’ al centro ci saranno il dottor Fanti, sua figlia Carolina e il chirurgo dell’ospedale Valenti. Proprio quest’ultimo sembrerebbe avere delle attenzioni nei confronti di Carolina, attenzioni che vanno ben oltre l’aspetto professionale nonostante tra i due ci sia una notevole differenza d’età. Questo porterà allo scontro Fanti, che cercherà di difendere sua figlia. Intanto, Doc ha superato il primo test, ma per Agnese, sua ex moglie, stanno arrivando dei momenti difficili. Presto, infatti, la donna dovrà abbandonare il ruolo di direttrice dell’ospedale, ma Fanti non vuole lasciarla sola e si riavvicinerà a lei.

Nel secondo episodio ‘Il gusto di vivere’, continuerà la ‘guerra’ tra Fanti e Valenti, ma in ospedale arriverà un paziente con i suoi genitori. Elisa e Gabriel, invece, si riavvicineranno e forse torneranno a pensare a quello che hanno vissuto insieme.

Doc nelle tue mani 2, data prossima puntata

Per via del Festival di Sanremo, la prossima puntata di Doc nelle tue mani non andrà in onda giovedì 3 febbraio. I telespettatori dovranno aspettare: il dottor Andrea Fanti tornerà su Rai 1, in prima serata, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 10 febbraio.