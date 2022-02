Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quarta puntata 10 febbraio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono

Dopo la settimana dedicata interamente a Sanremo e la pausa resa necessaria, torna finalmente su Rai 1 l’appuntamento imperdibile del giovedì sera con Doc nelle tue mani, la fiction di successo giunta alla sua seconda stagione. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Il dottor Andrea Fanti, interpretato dall’attore Luca Argentero, farà capire qualcosa in più sulla morte di Lazzarini?

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 10 febbraio 2022: trama episodi di stasera

Nel primo episodio della quarta puntata in onda stasera, giovedì 10 febbraio, dal titolo ‘Fare una scelta’, il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico sul quale per la prima volta emerge il passato. Intanto, mentre i test di Caruso hanno l’intento di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. Giulia, invece, è sempre più vicina al nuovo medico Damiano.

Nel secondo e imperdibile episodio ‘Cane blu’, si torna ai mesi della prima ondata della pandemia per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo durante l’emergenza. E cosa c’è alla base del rapporto sempre più difficile tra Carolina e suo padre, Andrea Fanti. Si ripercorre l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, si va all’origine della crisi di Gabriel e si scopre, insieme a Riccardo, cosa significa Cane Blu. Quella formula che i medici ripetono quasi come se fosse un mantra tutte le volte che devono affrontare un ostacolo.

Doc nelle tue mani 2: cast e dove vedere le repliche

Nel cast di questa seconda stagione: Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.