Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quarta puntata: quando va in onda dopo Sanremo, data e trama episodi

Ha debuttato diverse settimane e fa e, come si immaginava, Doc nelle tue mani, serie molto seguita dal pubblico di Rai 1 giunta alla sua seconda stagione, è già un successo. La prossima settimana, però, i telespettatori dovranno farne a meno del dottor Andrea Fanti perché i riflettori saranno puntati sul Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 1 febbraio.

Doc nelle tue mani 2, quando va in onda dopo Sanremo? Data quarta puntata

Doc nelle tue mani, quindi, non andrà in onda giovedì prossimo per lasciare spazio a Sanremo. Andrea Fanti e tutti gli altri medici torneranno su Rai 1 in prima serata, salvo cambiamenti del palinsesto, il 10 febbraio 2022.

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni puntata 10 febbraio 2022: trama prossimi episodi

Nel primo episodio dal titolo ‘Fare una scelta’, il caso di Silvia, ex specializzanda di DOC, riguarderà da vicino Enrico e il suo passato tornerà a galla. Intanto, si scoprirà che l’intento di Caruso e i suoi test è solo uno: mettere in difficoltà Fanti. Giulia, invece, creerà un bel rapporto con Damiano: nascerà qualcosa tra i due? Nel secondo e imperdibile episodio del 10 febbraio dal titolo ‘Cane Blu’ tutti i segreti ora verranno a galla e Andrea racconterà ai colleghi cosa è successo durante la pandemia. Si scoprirà anche il vero significato dell’espressione ‘cane blu’.