Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quinta puntata 17 febbraio 2022: trama prossimi episodi

Tutto pronto per la quinta e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 che dopo il debutto è ritornata sul piccolo schermo con la seconda stagione. Protagonista è, come sempre, il dottor Andrea Fanti e la fiction questa volta parte dalla ‘fine’ dell’emergenza Coronavirus, tra segreti e pazienti da curare. Ma cosa succederà giovedì 17 febbraio?

Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 17 febbraio 2022: trama episodi

Il primo episodio di giovedì 17 febbraio è ‘Streghe’: Andrea Fanti si occuperà di una paziente che arriverà in ospedale per essere curata proprio dal suo staff. Lui cercherà di fare di tutto, di lottare anche contro i pregiudizi perché la mamma della ragazza, in realtà, è accusata di aver tentato di uccidere la figlia. Ma non finisce qui. Gabriel è sempre più convinto di lasciare la città, mentre Riccardo deciderà di portare fuori Alba, ma ci sarà un imprevisto.

Nel secondo episodio continua l’impresa dell’avvocato Caruso, che tenta in tutti i modi di ostacolare Andrea, che vuole diventare primario. Intanto, Damiano, che è sempre più vicino a Giulia, dovrà lasciare Milano e ritornare a Roma perché ha dei problemi con il padre. Umberto deciderà di aiutarlo, ma in cambio vuole qualcosa: di cosa si tratterà?

Quando va in onda l’ultima puntata di Doc nelle tue mani 2?

L’ultima puntata di Doc nelle tue mani 2, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 10 marzo.