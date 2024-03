Doc – Nelle Tue Mani 3, anticipazioni ultima puntata: la decisione di Martina lascia di stucco i presenti

Giovedì 7 marzo 2024 ci sarà l’attesissimo finale di stagione legato alla serie televisiva di Doc – Nelle Tue Mani 3: le anticipazioni.

Tutto è pronto con il finale di stagione di Doc – Nelle Tue Mani 3, la serie televisiva della Rai che vede protagonista Luca Argentero. Il prodotto cinetelevisivo è entrato ufficialmente nel cuore degli italiani, che negli ultimi anni si sono sempre più affezionati alle avventure del dottor Andrea Fanti. Come ci racconta la storia, si tratta di un neurochirurgo italiano che ha perso la memoria dopo essere stato sparato alla testa e riportato un grave danno celebrale.

Verso il finale di stagione di Doc – Nelle Tue Mani 3

L’episodio che segnerà il finale della terza stagione si svolgerà giovedì 7 marzo 2024, in un appuntamento che i fan della serie sicuramente seguiranno con grandissimo interesse. Andrea Fanti, conosciuto dai colleghi anche come Doc, con il susseguirsi di ogni puntata sta provando a ricostruirsi la vita, cercando soprattutto di recuperare quei 12 di buio e conseguenza della drammatica pallottola alla testa.

Nella penultima puntata di Doc, gli spettatori hanno dovuto assistere a momenti drammatici e grossi colpi di scena. La prima con la morte di Elisabetta, poi con la decisione di Giulia di trasferirsi a Roma per la sua ricerca e quindi allontanarsi definitivamente da Andrea. In più abbiamo visto come la verità nascosta di Agnese è venuta alla fine a galla, insieme a una bruttissima notizia legata alle sue condizioni di salute.

Il finale di stagione di Doc – Nelle Tue Mani 3: le anticipazioni

Il doppio episodio che segnerà il finale di stagione della terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani, vede i titoli “Quello che si deve fare” e “Liberi”. Nel primo episodio, la storia ci riporterà al 2011. Qui troviamo Andrea che, non ancora vittima della sparatoria, deve affrontare il cancro di Agnese. In quel periodo sarà costretto ad affrontare anche un importante caso clinico che gli arriverà in ospedale, facendogli siglare un terribile compromesso per risolvere la situazione.

In tutto ciò, in ospedale arriva un particolare caso clinico. I ragazzi dovranno far sopravvivere un paziente in gravi condizioni: la persona, un anziano proveniente da una RSA, ha assunto dosi eccessive di farmaci e ora rischia di morire se i medici non sapranno curarlo.

Nell’ultimo episodio ci sarà la resa dei conti tra Doc e Bramante, con questo medico che ha causato la sparatoria ai danni di Fanti e che ha avuto una relazione con Agnese. Da questo incontro Andrea scoprirà la verità sul proprio passato e sarà costretto ad affrontare il suo peggior nemico, che verrà ricoverato in ospedale. Intanto anche tra i giovani qualcosa sta cambiando: Federico (Giacomo Giorgio) si prepara al suo ultimo giorno all’Ambrosiano.