Doc nelle tue mani 3: si parte l’11 gennaio, trama e quante puntate sono

Doc nelle tue mani, la terza stagione sta per cominciare. Quando sarà possibile rivedere Luca Argentero in uno dei ruoli più amati.

Doc nelle tue mani sta per tornare sul piccolo schermo. Questa è una conferma che non solo entusiasma i fan, ma mette in allarme anche i competitor perchè la serie è molto amata e tende a imporsi su uno Share in costante evoluzione. Le vicissitudini del doc Andrea Fanti proseguono, così come continua la ricerca spasmodica di una dimensione diversa. Il recupero della memoria passa da diversi passaggi chiave che avranno a che fare con l’uomo e il dottore nell’arco delle diverse puntate.

Il climax avvincente fra azione e pathos si rivelerà determinante anche in questa stagione. Confermati gli altri co-protagonisti, tra cui Giovanni Scifoni e Matilde Gioli. Inoltre un nuovo traguardo per la serie perchè approda al cinema. I primi episodi della nuova stagione, infatti, sono stati trasmessi sul grande schermo in occasione del 18-19 dicembre scorso quando Doc nelle tue mani è stata annoverata come una fra le serie più viste del panorama italiano.

Doc nelle tue mani: quando comincia la nuova stagione

Nel terzo capitolo di quella che ormai si può definire un’epopea, Luca Argentero e i suoi colleghi terranno compagnia gli affezionati per ben 16 episodi. Una vera e propria “scorpacciata” di casi e colpi di scena. Lo stesso interprete si è detto molto contento di avere così tanto appeal sul pubblico, senza risparmiare una stoccata: “Il cinema d’autore non mi chiama più, ma sono ben felice di essere un’icona del piccolo schermo con lavori di questo genere”. Infatti ha poi aperto alla possibilità di una quarta stagione: “Si potrebbe andare avanti all’infinito – ha ammesso – la verità è che si sta già parlando del futuro”.

La cartina tornasole restano i numeri: se lo Share dovesse premiare anche in quest’occasione Doc, la produzione non potrebbe ignorare quest’ulteriore dato. Una quarta stagione, quindi, sarebbe la diretta conseguenza dell’ennesima “benedizione” del pubblico. Gli spot sono già un invito alla visione, a giudicare dal sentiment dei commenti social. Luca Argentero, quindi, inizia il conto alla rovescia. Il nuovo anno comincia anche con Doc. Appuntamento dal prossimo 11 gennaio.