Doc nelle tue mani 3 stasera in tv: “Chiuderemo il tuo reparto”, anticipazioni prima puntata

Da stasera torna in prima serata l’appuntamento con Doc nelle tue mani 3, la fiction Rai giunta alla terza stagione. Scopriamo la trama, il cast e tutte le novità del terzo capitolo della serie.

Luca Argentero torna a vestire i panni del Andrea Fanti, alle prese con il suo nuovo-vecchio incarico di primario. Nella prima stagione “Doc” aveva scoperto che il presente era diverso da quello che credeva mentre nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi affetti. Adesso nuove sfide lo attendono: ma quali?

“Doc nelle tue mani 3” ci racconterà delle difficoltà incontrate dal dottore nell’affrontare un passato che è diverso da quello che gli è stato raccontato. Nel frattempo però i suoi tormenti non potranno e non dovranno distoglierlo dalla sua missione principale: curare i pazienti, anche e soprattutto per curare sé stesso.

Cast e nuovi personaggi

Questo il cast della terza stagione:

Andrea Fanti – Luca Argentero

– Luca Argentero Giulia Giordano – Matilde Gioli

Matilde Gioli Agnese Tiberi – Sara Lazzaro

Sara Lazzaro Riccardo Bonvegna – Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon Damiano Cesconi – Marco Rossetti

Marco Rossetti Martina Carelli – Laura Cravedi

Laura Cravedi Federico Lentini – Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio Lin Wang – Elisa Wong

Elisa Wong Teresa Maraldi – Elisa Di Eusanio

Elisa Di Eusanio Enrico Sandri – Giovanni Scifoni

Barbara – Aurora Peres

Alberto Bramante – Diego Ribon



Diamo uno sguardo adesso a quelli che saranno i nuovi personaggi cercando di capire che ruolo avranno in questa nuova stagione.

Martina Carelli

Tra i tre nuovi specializzandi c’è Martina Carelli. Intelligente e determinata, è stata la prima della sua famiglia a frequentare l’università, un primato che l’ha resa oggetto di grandi aspettative. È brillante e dal grande intuito, ma anche empatica e attenta ai pazienti. Martina, però, nasconde un segreto che potrebbe far crollare le fondamenta su cui ha costruito la sua vita.

Nessuno sospetta nulla. E, d’altra parte, perché qualcuno dovrebbe insospettirsi? Martina è una maschera di perfezione, attenta con i colleghi e incredibilmente preparata, cosa che non manca di mettere in difficoltà Riccardo, messo costantemente in discussione dall’ultima arrivata che sembra saperne sempre più di lui. Il loro rapporto inizia, quindi, con il piede sbagliato. Ma potrebbe avere sviluppi imprevedibili.

Federico Lentini

Figlio di uno degli oculisti più rinomati di Milano, Federico ha sempre frequentato le scuole migliori e le compagnie più esclusive. Si è iscritto alla Facoltà di Medicina con l’intenzione, una volta terminati gli studi, di rilevare la clinica del padre, che però gli ha posto una condizione: per poter entrare nel suo studio, oltre a una laurea conseguita con il massimo dei voti, Federico dovrà fare un periodo di tirocinio in diversi reparti specialistici, tra cui uno dei più rinomati d’Italia, quello di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano.

Ma a Federico importa poco della specializzazione: quello che gli interessa veramente sono le serate fuori, le belle ragazze, i viaggi, ostentare una vita patinata alle migliaia di follower che ha sulle varie piattaforme. Ma, come spesso succede, i social non corrispondono alla realtà che Federico vive nel privato e che forse solo l’attività del reparto riuscirà a scalfire.

Lin Wang

L’ultima dei nuovi specializzandi è Lin Wang, una ragazza di origini cinesi, nata e cresciuta a Milano, dove i suoi genitori hanno messo su una piccola impresa, allargatasi in una catena di grandi magazzini, attorno alla quale ruota tutta la loro vita. Lin, però, ha altri piani per sé stessa: sogna di fare il medico, fin da quando, in seguito a un malore della madre, si era trovata a fare da interprete tra i suoi genitori e i sanitari. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente e che ha acceso in lei il desiderio, mai svanito, di aiutare le persone, guarendole.

Sulla sua vita personale mantiene sempre un totale riserbo con i colleghi del reparto che, per questo, la considerano timida e schiva. L’unico ad accorgersi che Lin nasconde un animo diverso è Federico, che non potrebbe essere più diverso da lei ma che, forse proprio per questo, riuscirà ad andare oltre le apparenze.

La trama della terza stagione

Concentriamoci ora sulla trama di questa nuova stagione dopo gli “assaggi” visti fin qui. Doc, reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti. Ed è proprio al termine di una dura giornata di lavoro che Andrea viene folgorato da un ricordo dei dodici anni che credeva perduti per sempre. Non è che un frammento della vita che ha dimenticato, ma è sufficiente a generare in lui la speranza che la memoria torni definitivamente. La possibilità, concreta come mai prima d’ora, che Andrea recuperi la memoria è però destabilizzante per le donne che gli sono vicine: Giulia (Matilde Gioli), la sua seconda in reparto, e Agnese (Sara Lazzaro), l’amatissima ex moglie.

Giulia pensava che gli anni della sua passione per Andrea fossero sepolti per sempre. Prima la tragica storia con Lorenzo e una possibile nuova relazione con Damiano l’avevano aiutata a distaccarsi dall’uomo che amava. Ma se, ora, lui ritrovasse l’amore che provava per lei prima dell’amnesia? Cosa succederebbe se Andrea recuperasse anche i ricordi della loro relazione? È però Agnese a essere maggiormente sconvolta dalla possibilità che Andrea recuperi la memoria, perché al risveglio, dopo lo sparo, non è stata del tutto onesta con lui: la morte di Mattia, il loro divorzio, la trasformazione nel Dottor Fanti. Ci sono cose, in quei dodici anni, che Agnese ha infatti tenuto per sé, credendole svanite per sempre insieme ai ricordi del suo ex marito.

L’ingresso dei nuovi arrivati

Intanto, in reparto Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon), appena rientrato da un periodo di aspettativa dopo la morte di Alba, sta cominciando l’ultimo anno da specializzando e deve adattarsi a una realtà nuova. Le difficili esperienze vissute nel recente passato gli hanno lasciato in eredità crescenti attacchi d’ansia che per ora riesce a gestire, ma che rischiano di avere conseguenze sulle sue prestazioni in reparto e nella sua vita privata. Proprio ora che, come tutor, Riccardo deve occuparsi dei nuovi arrivati che abbiamo conosciuto prima: Federico Lentini (Giacomo Giorgio), medico talentuoso e viveur impenitente, che si ritrova a Medicina Interna controvoglia, costretto dal padre a passare sei mesi in reparto prima di iniziare la sua nuova, comoda vita da oculista di grido; Lin Wang (Elisa Wong), timida e schiva, ma con una profonda passione per la medicina che potrebbe metterla in conflitto con la sua famiglia di origine; e infine Martina Carelli (Laura Cravedi), l’astro nascente di Medicina Interna.

La paura di perdere il suo gruppo

Una ragazza che viene da un piccolo centro di montagna, con un talento cristallino che rischia di oscurare quello di Bonvegna. Riccardo fatica, infatti, a tenere il passo della nuova arrivata, che però deve convivere con la paura che il resto del reparto scopra un suo intimo, inconfessabile segreto. Per fortuna c’è sempre Doc a prendersi cura dei quattro specializzandi, anche se il suo rinnovato ruolo di primario lo tiene lontano dal reparto. La nuova direttrice ammnistrativa gli pone subito un aut aut: se gli obiettivi di bilancio non verranno raggiunti, il reparto verrà ridotto e accorpato a un diverso primariato. E lui verrà riassegnato a un reparto minore, lontano. Se questo accadesse, Doc perderebbe non solo il suo gruppo, ma anche la possibilità di risvegliare i ricordi che il suo ruolo di primario ha il potere di rievocare.

Anticipazioni Doc nelle tue mani 3: cosa vedremo nella prima puntata

Stasera, intanto, vedremo in onda i primi due episodi. Nel primo, intitolato “Risvegli“, indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto. Per fortuna Doc può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l’idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

Nel secondo, intitolato “Lasciar andare“, la notizia del nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia. Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Quante puntate sono

“Doc. Nelle tue mani”, andrà in onda da oggi giovedì 11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1, per un totale di otto appuntamenti. Si tratta di una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.