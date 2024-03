Doc – Nelle Tue Mani 4 si farà? Risponde Luca Argentero | Telespettatori spiazzati

Si avvicina il finale di stagione per l’amatissima fiction Don Nelle tue mani. E come sempre, al momento della messa in onda dell’ultima puntata, la domanda è sempre la stessa: ci sarà un nuovo capitolo?

E’ la croce e delizia di ogni serie di successo. L’amore verso il pubblico si tramuta in ossessivo bisogno di sapere se la trama andrà avanti oppure no: da un lato il desiderio di veder continuare a vedere i nostri attori preferiti all’opera nella storia che ci ha fatto innamorare, dall’altro il timore di vederli ‘spegnersi’ lentamente tra noia e banalità di fronte ad una storia allungata fino allo sfinimento e che non ha più nulla da dire. Cosa fare allora? Un dilemma a cui nessuno, produttori e telespettatori, è in grado di dare una risposta definitiva. E Doc nelle tue mani non fa eccezione.

Finale di stagione per Doc nelle tue mani: cosa vedremo nell’ultima puntata

Luca Argentero è pronto così (almeno per il momento) ad indossare per l’ultima volta i panni di Andrea Fanti, il medico che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Anche questa terza stagione, come certificato dagli ascolti tv, ha riscosso grande successo tra il pubblico e adesso sono in tanti a chiedersi (a sperare?) che la fiction possa andare avanti. Del resto gli esempi in Rai di serie oltremodo longeve non mancano: da Don Matteo a Che Dio ci aiuti, insomma i precedenti illustri non mancano.

Nell’ultima puntata, intanto, vedremo Doc alle prese con gli ultimi difficili casi – e con la malattia di Agnese – mentre un’inaspettata notizia dall’America riaccenderà le speranze. Dopodiché in reparto sarà il momento della verità: Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano mentre Martina prenderà una decisione che lascerà di stucco il resto della squadra. Andrea Fanti, infine, dovrà affrontare la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato.

Doc – Nelle tue mani 4 si farà? La risposta di Luca Argentero che fa sognare i fan

In attesa dunque di vedere in onda gli ultimi due episodi della fiction – appuntamento per giovedì 7 marzo in prima serata su Rai 1 – cerchiamo di capire cosa ne sarà del futuro della serie. Doc – Nelle Tue Mani 4 si farà? Questa la domanda che tutti si stanno facendo: ebbene, a rispondere è stato lo stesso Luca Argentero che ha dichiarato: “E’ una storia meravigliosa, si può andare avanti 10 anni“. Parole quindi che lasciano ben sperare circa il proseguimento della serie e che stanno facendo letteralmente sognare i fan. Intanto godiamoci però il finale di stagione del terzo capitolo.