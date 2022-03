Doc nelle tue mani, si farà la terza stagione? Anticipazioni e come finisce la serie tv

Dopo lo slittamento di una puntata e un po’ di cambi di palinsesto, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, quello della puntata finale di Doc nelle tue mani. Si tratta, come è ormai noto, di una fiction di enorme successo di Rai 1, tratta da una storia vera, che vede tra i protagonisti Luca Argentero, ormai conosciuto come il ‘Doc’, il medico che sta cercando a tutti i costi di diventare primario del suo reparto. Ma per una stagione che si conclude, forse ce n’è una che inizia. Almeno, è questo quello che sperano i fan!

Doc nelle tue mani 3 ci sarà? Lo spoiler

Al momento dall’azienda tutto tace, ma le dichiarazioni che il protagonista Luca Argentero ha rilasciato a Davidemaggio.it fanno ben sperare: ‘Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori. L’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità, almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare’. Dichiarazioni, quindi, che fanno presagire qualcosa di bello e, forse, fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan. Lo stesso, tra l’altro, ha dichiarato Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia, a Tv Sorrisi e Canzoni: ‘Una parte di me sa che ci sarà (la terza stagione, ndr) anche perché ci sono storie incompiute, il finale è aperto soprattutto per Giulia’.

Le anticipazioni della puntata finale, come si conclude la storia di Doc

Negli ultimi episodi della seconda stagione Doc è ormai a un passo dal riavere il primariato quando, a un certo punto, si vede costretto a fare una confessione dolorosa a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso, ma un batterio aggressivo si diffonde in reparto. E tutti i dottori devono cambiare le loro priorità. Chiusi in reparto perché in quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multi resistente, che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica, ma toccherà a Giulia la scelta: se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze. Intanto, Agnese e Cecilia si trovano a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciar stare.