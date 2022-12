Dolcenera, chi è Emanuela Trane: età, carriera, canzoni, marito, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Dolcenera, la nota cantante, polistrumentista e personaggio tv amato dagli italiani, che oggi si racconterà a cuore aperto: dagli esordi al debutto fino alla vita sentimentale.

Dagli esordi al debutto di Dolcenera

Dolcenera, all’anagrafe Emanuela Trane, è nata a Galatina il 16 maggio del 1977 ed è una nota cantautrice e polistrumentista italiana. Sappiamo che si è avvicinata al mondo della musica da piccola: aveva 6 anni quando ha iniziato a studiare pianoforte, clarinetto e canto. A 14 anni, invece, ha scritto le sue prime canzoni, poi si è esibita dal vivo con la sua prima band ed è entrata in un quartetto jazz. Dopo diverse esperienze musicali come corista e corista per alcuni spot pubblicitari e trasmissioni televisive, Dolcenera ha raggiunto la notorietà nel 2002 quando ha partecipato e ha vinto il programma Destinazione Sanremo, che le ha consentito di partecipare al Festival con il brano Siamo tutti là fuori.

I suoi successi

Dolcenera dopo aver partecipato a Sanremo nel 2003 ha vinto la seconda edizione di Music Farm e nel corso della sua brillante carriera ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha pubblicato 7 album in studio, ha ottenuto diversi dischi d’oro, di platino e multiplatino e ha partecipato ben cinque volte a Sanremo. Dolcenera, poi, ha ottenuto altri riconoscimenti importanti come il Premio Lunezia, il Premio Videoclip Italiano e dal 2007 è anche attrice.

I concerti e le sue canzoni più famose

Nel 2016, inoltre, Dolcenera è stata coach della quarta edizione di The Voice of Italy e fino al 2009 ha aperto numerosi concerti di artisti sì italiani, ma anche stranieri come Avril Lavigne, U2, Roger Waters, Linkin Park e Simple Minds. Recentemente, a novembre, ha annunciato il suo nuovo progetto discografico, Anima Mundi, che arriva dopo 7 anni dall’ultimo.

Tra i suoi album più famosi ricordiamo:

Sorriso nucleare

Un mondo perfetto

Il popolo dei sogni

Evoluzione della specie

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Dolcenera è legata sentimentalmente, da quando aveva 18 anni, a Gigi Campanile, un imprenditore e manager più grande di lei di 7 anni e originario di Maglie. La coppia, che non ha figli, vive a Firenze.

Dolcenera punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, Dolcenera con l’account @manudolcenera vanta oltre 260 mila followers.