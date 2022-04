Domenica In, anticipazioni puntata 10 aprile 2022: arriva Jovanotti, chi sono gli ospiti di oggi

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. In una giornata speciale, a una settimana dalla Pasqua, Mara Venier, come sempre, accoglierà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

L’intervista a Jovanotti

Mara Venier per questa trentesima puntata ha deciso di giocarsi il tutto per tutto e di invitare Jovanotti, un personaggio davvero speciale. Il cantante, che fa ballare e divertire da anni, si racconterà in una lunga intervista, tra esibizioni dal vivo e momenti di grande spensieratezza. Come è noto, dal prossimo 2 luglio scatterà il secondo Jova beach party da Lignano Sabbiadoro: un lungo tour musicale sulle spiagge italiane, che con la pandemia il cantante era stato costretto a bloccare. Ora, però, si ritorna a ballare!

L’album Mediterraneo

Nei giorni scorsi, esattamente il 1 aprile, è uscito il nuovo album di Jovanotti, Mediterraneo, con ben 8 canzoni inedite. Che sicuramente verranno cantante tour il suo tour sulle spiagge, che prende il via il 2 luglio e terminerà il 10 settembre presso l’aeroporto di Bresso, vicino Milano.

Gli altri ospiti e le interviste

Oggi, Don Antonio Mazzi sarà in studio per presentare l’ultimo libro ‘Gesù uomo vero’ e insieme alla padrona di casa, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli ricorderanno alcune edizioni storiche di Domenica In degli anni ’90. La coppia di comici Lillo e Greg, invece, presenterà il loro nuovo film ‘Gli idoli delle donne’, che sarà al cinema dal 14 aprile.

Sangiovanni e Ferzan Ozpetek

E ancora, per lo spazio dedicato alla musica arriverà in studio Sangiovanni, che si esibirà sulle note del nuovo singolo ‘Cortocircuito’, mentre il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek ripercorrerà la sua carriera e, insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie tv ‘Le Fate Ignoranti’, tratta dall’omonimo film del 2001.