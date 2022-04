Domenica In, anticipazioni puntata 10 aprile 2022: arriva Jovanotti, chi sono gli ospiti

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. In una giornata speciale, a una settimana dalla Pasqua, Mara Venier, come sempre, accoglierà in studio tantissimi ospiti, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

L’intervista a Jovanotti

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, Mara Venier per questa trentesima puntata ha deciso di giocarsi il tutto per tutto e di invitare Jovanotti, un personaggio davvero speciale. Il cantante, che fa ballare e divertire da anni, si racconterà in una lunga intervista, tra esibizioni dal vivo e momenti di grande spensieratezza. Come è noto, dal prossimo 2 luglio scatterà il secondo Jova beach party da Lignano Sabbiadoro: un lungo tour musicale sulle spiagge italiane, che con la pandemia il cantante era stato costretto a bloccare. Ora, però, si ritorna a ballare!

L’album Mediterraneo

Nei giorni scorsi, esattamente il 1 aprile, è uscito il nuovo album di Jovanotti, Mediterraneo, con ben 8 canzoni inedite. Che sicuramente verranno cantante tour il suo tour sulle spiagge, che prende il via il 2 luglio e terminerà il 10 settembre presso l’aeroporto di Bresso, vicino Milano.

Articolo in aggiornamento