Domenica In, anticipazioni puntata 13 febbraio 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Dopo la puntata in diretta da Sanremo, torna l’appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Ma chi arriverà in studio, come ospite, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera?

Anticipazioni Domenica In 13 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Saranno tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Ci sarà Ornella Muti, una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, che sarà protagonista di una intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua brillante carriera e racconterà le emozioni vissute sul palco dell’Ariston. Poi, per lo spazio dedicato a Sanremo, si esibiranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai.

Domenica In 13 febbraio 2022

Ma non finisce qui. Come opinionisti ci saranno Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo. Poi, dopo lo spazio dedicato alla musica, in studio arriveranno Gaia Girace e Margherita Mazzucco, due giovani attrici e protagoniste della serie di successo di Rai 1 ‘L’Amica Geniale’.