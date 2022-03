Domenica In, anticipazioni puntata 13 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Mara Venier e la sua Domenica In che tiene compagnia al pubblico per diverse ore. Con tantissimi ospiti, racconti e interviste inedite. Ma chi arriverà in studio? Chi si lascerà andare a cuore aperto ai microfoni della padrona di casa?

Gli ospiti di Domenica In

Domenica 13 marzo, come ha anticipato Tv Blogo, da Mara Venier tornerà Gemma Calabresi Milite per proseguire l’intervista della settimana scorsa, che la padrona di casa ha dovuto interrompere per questioni di tempo. La vedova del Commissario Luigi Calabresi, ammazzato dalle Brigate Rosse, continuerà il racconto della sua vita dopo quel bruttissimo episodio del 17 maggio del 1972.

Riccardo Cocciante e Matteo Bocelli

Spazio, poi, alla musica e allo spettacolo. In studio, da Mara Venier, arriverà il cantautore Riccardo Cocciante, che ripercorrerà la sua lunga carriera e si esibirà sulle note di alcuni brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Ospite anche Matteo Bocelli, il figlio di Andrea, che lancerà il suo ultimo lavoro musicale ‘Dimmi’ da lui scritto insieme a Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Brividi.

L’intervista ad Amanda Lear

Dopo lo spazio dedicato all’attualità e ai terribili aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, in studio da Mara Venier arriverà Amanda Lear, che si racconterà in una lunga intervista, a cuore aperto, tra vita privata e carriera. L’appuntamento quindi, con la ventiseiesima puntata, è domenica 13 marzo a partire dalle 14 su Rai 1.