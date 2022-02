Domenica In, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di Mara Venier

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa è pronta, per la 23esima puntata, ad accogliere in studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera ai suoi microfoni: ma cosa succederà?

Domenica In, anticipazioni 20 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Come sempre ci sarà lo spazio dedicato a Sanremo e in studio arriveranno, come riporta Tv Blogo, alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione. Ci saranno Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even, Highsnob e Hu. Ma non solo. Per lo spazio dedicato allo sport Mara Venier accoglierà il campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini e con tre sorprese, Jerrù Calà, Ornella Muti e Francesco Moser.

Domenica In: gli ospiti del 20 febbraio 2022

In studio ci sarà anche Patty Pravo con Pino Strabioli e la cantante si esibirà sulle note di un celebre pezzo ‘E dimmi che non vuoi morire’. E ancora, da Mara Venier arriverà Morgan che si esibirà con Patty Pravo e al pianoforte intonerà ‘Pensiero stupendo’ e ‘ Non ti bastavo più’. Per il mondo del cinema, invece, ci saranno Dario e Asia Argento, padre e figlia che parleranno del loro film ‘Occhiali neri’.