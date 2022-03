Domenica In, anticipazioni puntata 20 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In, il salotto televisivo condotto da Mara Venier che appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Anche questa settimana saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi, tra vita privata e carriera, a cuore aperto ai microfoni della padrona di casa, che li accoglierà in studio per la ventisettesima puntata della stagione.

Gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

In apertura si partirà con gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. In studio ci sarà Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, mentre in collegamento dal TG1 la giornalista Monica Maggioni approfondirà la tematica. E ancora, con Mara Venier, anche Fabrizio Moro, che si esibirà con il pezzo con cui ha vinto il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta ‘Non mi avete fatto niente’.

Gli ospiti di Domenica In

Come anticipa TvBlogo, per il mondo del cinema arriverà Pierfrancesco Favino che darà qualche anticipazione sul film ‘Corro da te’, di Riccardo Milani, che lo vede fra i protagonisti insieme alla bellissima e talentuosa Miriam Leone. A Domenica In, poi, tornerà Arisa insieme al maestro di ballo Vito Coppola: la cantante si racconterà a cuore aperto, poi si esibirà sulle note di alcuni suoi brani di successo.

Christian De Sica, Alessandro Roja, Edoardo Pesce e Nek

E ancora, per lo spazio dedicato al cinema Mara Venier accoglierà in studio Christian De Sica, che sarà ospite insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce per il film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’. Per il focus letterario, invece, nel salotto arriverà Nek, che presenterà il suo libro, un romanzo autobiografico dal titolo ‘A mani nude’, nel quale si mette a nudo, dalla sua passione per la musica fino al brutto incidente che ha avuto alla mano.