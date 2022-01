Domenica In, anticipazioni puntata 23 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni domenica, subito dopo il TG1, torna l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tantissimi gli ospiti di Mara Venier pronti a raccontarsi ai suoi microfoni tra vita privata e carriera, ma vediamo cosa succederà domenica 23 gennaio.

Domenica In anticipazioni 23 gennaio 2022

In apertura spazio alla pandemia e alle ultime informazioni. In studio ci saranno il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Nino D’Angelo. In collegamento, invece, per lo spazio dedicato al Covid ci saranno Matteo Bassetti e il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti.

Domenica In: chi sono gli ospiti del 23 gennaio 2022

Come riporta Tv Blogo, tra gli ospiti di domenica 23 gennaio anche Ivana Spagna per lo spazio dedicato alla musica. La cantante, quindi, farà riascoltare uno dei suoi cavalli di battaglia, poi ci si dedicherà all’imminente festival di Sanremo. Presenti Bonny Solo, Nino D’Angelo, Pierluigi Diaco, Flavio Insinna, che il 28 gennaio condurrà Speciale Eredità dedicato al Festival di Sanremo. E ancora, per lo spazio dedicato al cinema, ci saranno in studio le protagoniste del nuovo film di Enrico Vanzina ‘Tre Sorelle’: Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.