Domenica In, anticipazioni puntata 30 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni domenica che si rispetti sta per tornare Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Alla conduzione, per la ventesima puntata, Mara Venier, pronta ad accogliere tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera.

Domenica In 30 gennaio 2022: le ultime news sulla pandemia

In apertura, come sempre, ci sarà lo spazio dedicato all’attualità e alla pandemia. Ospiti saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il professor Matteo Bassetti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e Roby Facchinetti, che si esibirà sulle note di due famosi brani. In collegamento ci saranno il direttore de il quotidiano Libero, Alessandro Sallusti, e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Domenica In 30 gennaio 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Come anticipa TvBlogo, in studio per una lunga ed emozionante intervista ci sarà Loretta Goggi. Poi, ci sarà la classica rubrica dedicata al Festival di Sanremo, che prenderà il via martedì 1 febbraio: tra gli ospiti Ron, Shel Shapiro, Bobby Solo. E ancora, Pierluigi Diaco, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Pino Strabioli. In collegamento da Sanremo, invece, ci sarà Giovanna Civitillo.