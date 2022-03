Domenica In, anticipazioni puntata 6 marzo 2022: chi sono gli ospiti

Quando arriva la domenica i telespettatori, gli affezionati, sanno che sta per tornare Domenica In, il salotto televisivo che vede al timone Mara Venier ormai da anni. Anche questa settimana saranno tantissimi gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera, senza però dimenticare l’attualità e la triste pagine dell’Ucraina.

Domenica In: le ultime news sulla guerra in Ucraina

Per quanto Domenica In sia un programma di intrattenimento, non si può non parlare di attualità e della guerra che sta sconvolgendo l’Ucraina. In studio, come anticipa Tv Blogo, ci sarà la direttrice del TG1 Monica Maggioni, con lei il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano e la corrispondente Rai Giovanna Botteri.

Chi sono gli ospiti

Si passa poi all’intrattenimento e da Mara Venier, fra gli altri, arriverà il cantautore romano Tommaso Paradiso, ormai ex front man dei Thegiornalisti. Ma non solo. In studio ci sarà Red Canzian, reduce da una difficile malattia racconterà a tutti il suo percorso di guarigione. Per il mondo del cinema e del teatro, spazio verrà dato a Marco Giallini e Giampaolo Morelli, che sono fra gli interpreti del film in uscita di Massimiliano Bruno ‘C’era una volta il crimine’.

Serena Autieri e Gemma Calabresi

In studio, da Mara Venier, anche l’attrice Serena Autieri, che dal 10 al 27 marzo ritornerà al teatro Sistina di Roma con la commedia musicale di Garinei e Giovannini ‘Rugantino’. Ma non finisce qui. Mara Venier avrà modo di intervistare Gemma Calabresi, la moglie del Commissario Luigi Calabresi ucciso dalle brigate rosse, che ha da poco pubblicato il libro ‘La crepa e la luce’.