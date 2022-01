Domenica In, ospiti e anticipazioni 16 gennaio 2022

Come ogni domenica che si rispetti, la padrona di casa Mara Venier è pronta a tornare in onda con il suo ‘Domenica In’, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Con tantissimi ospiti, storie da raccontare, momenti divertenti e spazi dedicati interamente all’attualità.

Domenica In anticipazioni 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Dopo lo spazio di approfondimento sulla pandemia, sulla quale se ne parlerà con il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano e Albano, e in collegamento con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il professor Matteo Bassetti e il direttore di Libero Alessandro Salusti, come riporta TvBlog ci saranno tantissimi ospiti nel salotto di Mara Venier.

Serena Rossi, che sarà protagonista della nuova fiction di Rai 1 ‘La Sposa, sarà in studio per presentare la serie e per raccontarsi. Ma non solo. A Domenica In ci sarà poi modo di parlare di Paolo Rossi, il campione di calcio (e nella vita) che sarà ricordato dalla moglie Federica Cappelletti: quest’ultima ha scritto da poco un libro dal titolo ‘Per sempre noi due’. Pablito verrà ricordato anche dall’ex direttore di Rai Sport Marino Bartoletti e dal compagno di squadra Antonio Cabrini.

A Domenica In, poi, si inizierà a parlare di Sanremo, che debutterà il prossimo 1 febbraio. Per il talk ‘Tutti pazzi per Sanremo’ ci saranno tantissimi ospiti: Alba Parietti, Gabriella Farinon, Marino Bartoletti, Albano, Bobby Solo e Fausto Leali.