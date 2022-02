Domenica In, ospiti e anticipazioni 27 febbraio 2022: Achille Lauro da Mara Venier

Domenica In. Questa domenica di 27 febbraio 2022, andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata dello show domenicale più atteso della settimana: Domenica In, condotto dalla zia per antonomasia di noi italiani, cioè Mara Venier. La padrona di casa avrà modo di intervistare tanti nuovi ospiti, tra cui il suo pupillo prediletto, il mitico Achille Lauro.

Sopresa per Achille Lauro: ma non solo…

Tra i due, infatti, c’è una profonda stima reciproca, oltre che una grande sintonia ed amicizia. Tra le altre cose, ricordiamo che Achille Lauro, di recente, ha trionfato al contest Una Voce per San Marino, un festival canoro organizzato con l’obiettivo di selezionare il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest. Nel corso della puntata ci sarà una sorpresa inaspettata per l’ospite d’onore.

Tanto ospiti nella puntata di Domenica In del 27 febbraio

Tuttavia, il cantante italiano non sarà l’unico ospite a soggiornare nel salotto di Mara. Domenica 27 febbraio, così come riportano le indiscrezioni di TvBlog, ci saranno anche Fedez e Lillo a farci compagnia. I due provengono direttamente dal varietà comico di Amazon Prime Video LOL – Chi ride e fuori (seconda stagione). Infine, oltre alla comicità, avremo anche spazio per il dramma e la fiction, con la presentazione della nuova fatica di Stefano Accorsi, che andrà in onda su Rai 1 dal titolo Vostro Onore. Proprio una puntata da non perdere! Vero?