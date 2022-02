Domenico Centamore, chi è Piccionello nella serie tv Makari: età, carriera, film, risata, vita privata, La Matassa, moglie, altezza, Instagram e filmografia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Claudio Gioè e Domenico Centamore, protagonisti della fiction Makari.

Domenico Centamore, chi è Piccionello nella serie tv Makari: età, carriera e film

Domenico Centamore è nato a Scordia il 24 settembre del 1967 ed è un noto attore, che è stato scelto inizialmente per le sue capacità attoriali da caratterista. E’ famoso per l’interpretato del personaggio Vito nel film I Cento passi, ma ha recitato anche ne La meglio gioventù e nella miniserie Il capo dei capi. Da lì un successo dopo l’altro sul piccolo schermo (e non solo). Dal 2021, tra l’altro, interpreta Piccionello nella serie tv di successo Makari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e giunta alla sua seconda stagione.

Chi è la moglie di Domenico Centamore: vita privata, figli

Nulla si sa sulla vita privata dell’attore Domenico Centamore. Sembra essere molto riservato sulla sua sfera sentimentale, non fa trapelare nulla sui social, dove è molto attivo, e non sappiamo se sia sposato o meno.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @domenicocenta_official vanta oltre 7.000 followers.