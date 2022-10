Domenico Sorrentino: chi è, età, vita privata dell’arcivescovo italiano

Domenico Sorrentino è un arcivescovo cattolico italiano, Vescovo delle Diocesi di Assisi. E’ noto per il suo impegno a favore della pace specie alla vigilia di un’importante ricorrenza ad ottobre quale il 36esimo anniversario dell’incontro proprio ad Assisi tra i rappresentanti delle religioni mondiali. E oggi come allora c’è la necessità di far cessare i conflitti, in particolare quello in corso tra Russia e Ucraina.

La biografia del Vescovo Domenico Sorrentino

E’ nato il 16 maggio del 1948 a Boscoreale. Oggi pertanto ha 74 anni. Ha frequentato il seminario vescovile della Diocesi di Nola e poi quello Regionale a Salerno. Dal 1992 presta servizio presso la prima sezione della Segreteria di Stato della Santa Sede. Ma è nel 2005 che arriva la nomina a Vescovo da parte del papa Benedetto XVI ottenendo anche il titolo personale di arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Ad Assisi Sorrentino ha accolto diversi Pontefici, compreso Papa Francesco. Non tutti sanno che è il maggiore studioso dell’economista cattolico Giuseppe Toniolo al quale ha dedicato diversi volumi.

Le onorificenze

E’ stato nominato Commendatore con placca dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’ultima nomina in ordine cronologico riguarda quella a Vescovo della città di Foligno, avvenuta nel 2021. E’ Segretario inoltre della Conferenza Episcopale Umbra.