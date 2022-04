Don Antonio Mazzi: chi è, età, carriera, biografia, libri, frasi, Gesù uomo vero

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Don Antonio Mazzi, che sarà in studio per presentare il suo ultimo libro ‘Gesù uomo vero’.

La biografia

Don Antonio Mazzi è nato a Verona il 30 novembre 1929. Si è diplomato al liceo del Seminario vescovile di Verona nel 1950 e ha conseguito lo studio in Teologia: si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Ferrara. A Ferrara è stato ordinato nel 1956 nella congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

La carriera

Don Antonio Mazzi dal 1955 al 1969 ha partecipato a diverse iniziative di assistenza per i giovani, prima la Città del Ragazzo di Ferrara e la Casa di Formazione a Roncà, poi del Centro Giovanile della parrocchia San Filippo Neri, nella borgata romana di Primavalle. Tra il 1962 e il 1965 a Roma e Milano, contemporaneamente, ha frequentato alcuni corsi di specializzazione di psicologia, poi si è trasferito a Bologna dove ha studiato psicoanalisi.

Ma non solo. Don Antonio Mazzi è un giornalista professionista: ha collaborato (e collabora) con la stampa e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Da anni, invece, su TV2000 tiene la rubrica Lettera a don Mazzi e un programma annuale fisso su Odeon Tv.

La comunità Exodus

Don Antonio Mazzi dal 1979 è direttore dell’Opera don Calabria di Milano in via Pusiano, a ridosso del Parco Lambro. La gravità del fenomeno della tossicodipendenza lo ha spinto a creare il progetto Exodus e la fondazione della comunità, che è nato nel 1980 per il recupero dei ragazzi tossicodipendenti. Dal 1997, invece, ha avviato una serie di iniziative ‘Tremenda voglia di vivere’, tra le quali l’Agenda Tremenda, un diario scolastico pubblicato annualmente fino a oggi.

Curiosità e libri

Don Antonio Mazzi ha ricevuto tre lauree honoris causa in pedagogia rilasciate dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Università degli Studi di Lecce e dall’Università degli Studi di Macerata. Don Antonio Mazzi è anche autore di libri ed è spesso invitato da varie reti televisive e radiofoniche. L’ultimo suo libro dal titolo Gesù uomo vero, che presenterà oggi a Domenica In proprio in occasione della domenica delle palme.