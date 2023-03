Don Davide Banzato: chi è, età, carriera, libri, Nuovi orizzonti, Papa Francesco, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Inizia una nuova settimana e Serena Bortone a partire da oggi accoglierà in studio sì i suoi affetti stabili, ma anche ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Tra di loro anche Don Davide Banzato, noto presbitero, ma anche scrittore, conduttore tv e radiofonico.

Cosa sappiamo su Don Davide Banzato

Don Davide Banzato è nato a Padova il 17 febbraio del 1981 ed è un noto presbitero, scrittore e conduttore televisivo. Lui è un sacerdote molto attivo nel sociale ed è assistente spirituale dell’associazione internazionale Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante. Da sempre, infatti, è stato vicino ai giovani, ai tossicodipendenti. Ma non solo. Lui è anche un missionario della misericordia nominato da Papa Francesco e collabora con diversi dicasteri vaticani.

I successi anche come conduttore

Don Davide Banzato conduce anche I viaggi del cuore su Rete 4, collabora con la CEI per Rai 1 conduce un programma su Radio Maria. Ha co-presentato 4 edizioni del Concerto di Natale e scrive per Famiglia Cristiana. Lui ha realizzato un’intervista esclusiva a Papa Francesco nella puntata I viaggi del cuore per Canale 5 e ha pubblicato il bestseller Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e di amore e con Papa Francesco ha dato vita a Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi.

L’aiuto ai tossicodipendenti nella comunità Nuovi Orizzonti

Il presbitero, laureato con specializzazione in teologia morale, dal 2000 al 2017 è stato responsabile dell’area prevenzione e sensibilizzazione della comunità Nuovi orizzonti, fondata da Chiara Amiranti. E dal 2009 lui esercita il proprio ministero essenzialmente in qualità di assistente spirituale generale, nel recupero di tossicodipendenti e giovani disagiati e nell’evangelizzazione di strada.

Don Davide Banzato su Instagram

Molto attivo su Instagram. Con il suo account @davide.banzato è seguito da oltre 58 mila followers.