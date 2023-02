Don Filippo Di Giacomo: chi è, età, oggi, biografia, origini

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone e in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Don Filippo Di Giacomo: dalle origini al suo percorso, ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Il sacerdote oggi ha 70 anni ed ha presto i voti quando ne aveva 47. E’ un giornalista, opinionista, noto per le sue dichiarazioni anche su tematiche importanti riguardanti la Chiesa. Tra le sue collaborazioni possiamo citare la testata L’Unità e Radio 24, con quest’ultima che ha ospitato la sua trasmissione Il Cielo in una frase”. Dal punto di vista della sua formazione religiosa è stato allievo del Cardinale Tarcisio Bertone presso l’Università Pontificia. Sul tema dell’aborto si è così espresso (intervista a Il Corriere della Sera):

“Francesco col suo nuovo gesto rivoluzionario, attraverso la lettera apostolica Misericordia et Misera, ha detto a tutti: se prima era una prassi pastorale diffusa ma segreta, ecco che oggi diventa la prassi del Papa”.

Inoltre, alla morte di Papa Benedetto XVI, aveva detto (intervista a Oggi):

“Per 15 anni ho lavorato nelle commissioni della Congregazione per la dottrina della fede con Ratzinger. Ricordo che arrivava al Palazzo del Sant’Uffizio a piedi – abitava poco lontano, in piazza della Città Leonina – attraversando il colonnato e piazza San Pietro, verso le quattro del pomeriggio. Lì vicino gironzolavano sempre due, tre gatti. Appena svoltava l’angolo, i gatti si avvicinavano. Sembrava che lo aspettassero. Lui tirava fuori dalla cartella le crocchette e dava loro da mangiare. Mi è sempre apparso felice in quei momenti”